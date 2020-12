Denis Villeneuve y estrenos de películas en HBO Max: "Warner podría haber matado la franquicia 'Dune' con esta decisión"

Nada de bien se tomó Denis Villeneuve la decisión de WarnerMedia de estrenar en simultáneo sus películas tanto en el cine como en HBO Max, con "Dune" siendo una de ellas.

En un artículo que el mismo escribió en Variety, sostuvo que "una colaboración que depende de la confianza mutua en el trabajo en equipo y Warner ha declarado que ya no están en el mismo equipo".

"Me enteré de que Warner había decidido estrenar 'Dune' en HBO Max al mismo tiempo que en cines con el uso de imágenes de nuestra película para promocionar su servicio de streaming. Con esta decisión, AT&T ha saboteado uno de los estudios más respetables e importantes de la historia del cine. No hay ningún tipo de amor hacia el cine y tampoco hacia el público", escribió.

Tras eso, fue mucho más contundente en su postura. "Es todo una cuestión de supervivencia para un gigante de las telecomunicaciones que actualmente pose una deuda de más de 150.000 millones de dólares. Por lo tanto, aunque 'Dune' es sobre el cine y el público, AT&T va sobre su propia supervivencia en Wall Street. Con el lanzamiento de HBO MAx siendo un fracaso hasta ahora, AT&T decidió sacrificar todos los estrenos de Warner en 2021 en un desesperado intento por llamar la atención del público".

"Quiero que el público entienda que el streaming por sí solo no puede mantener la industria del cine como la conocíamos antes del coronavirus. El streaming puede generar contenido genial, pero no películas del tamaño de 'Dune'. La decisión de Warner significa que 'Dune' no tendrá la posibilidad de generar ingresos para ser viable y que la piratería acabará triunfando. Warner podría haber matado la franquicia de 'Dune'", afirmó.

Finalmente reflexionó sobre que "el futuro del cine estará en la gran pantalla sin importar lo que diga un diletante de Wall Street" y "los humanos necesitamos el cine como una experiencia colectiva".