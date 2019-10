Disney+ anuncia su catálogo de lanzamiento completo

La plataforma Disney+ anunció el catálogo completo que ofrecerá desde este 12 de noviembre cuando debute en Estados Unidos.

A través de Twitter la compañía dio a conocer los más de 350 títulos con los que contará, los cuales incluyen cintas clásicas como "Bambi", "La Cenicienta", "Fantasía" y "Dumbo".

Las cintas de "Star Wars", series animadas de Marvel, películas clásicas de live action de Disney y todas las temporadas de "Los Simpsons" destacan en el listado.

Además estará "The Mandalorian", la serie original inspirada en el universo "Star Wars".

El servicio estará disponible desde el 12 de noviembre en Estados Unidos. En Latinoamérica aún no existe fecha definida para su lanzamiento, aunque se estima que se producirá durante la primera mitad de 2021.

