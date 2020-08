Disney revela su calendario de estrenos hasta 2028

Los estudios Disney revelaron el listado de estrenos cinematográficos que tienen planeados hasta el año 2028 y confirmaron las fechas de las películas que lanzarán en lo que queda de 2020.

Comenzando con la hoy estrenada "The New Mutants" y siguiendo con el thriller de misterio "Muerte en el Nilo" el 23 de octubre, "Black Widow" el 6 de noviembre y "Soul" el 20 del mismo mes. Todos estos títulos iban a debutar originalmente en la primera parte del año, pero la pandemia del coronavirus dijo otra cosa.

Para 2021 Disney proyecta el regreso formal del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con "The Eternals" el 12 de febrero y "Shang Chi" el 7 de mayo. El resto del año incluirá el retrasado documental de Peter Jackson "The Beatles: Get Back" con fecha para el 27 de agosto, "Cruella" el 28 de mayo y la cinta animada "Luca" el 18 de junio, además seis proyectos sin título.

Es en el año 2022 donde el MCU retornará con más fuerza de la mano de "Thor: Love and Thunder" el 12 de febrero, y las secuelas de "Doctor Strange" (25 de marzo), "Black Panther" (6 de mayo) y "Capitana Marvel" (8 de julio). Tras eso, Marvel cuenta con cinco cinta sin título, una para fines de 2022 y cuatro para 2023.

En el calendario también están contempladas las cuatro secuelas de "Avatar", con la segunda parte planeada para el 16 de diciembre de 2022 y el cierre para el 22 de diciembre de 2028.