Documental sobre incendio en la cárcel de San Miguel competirá en prestigioso festival

"El cielo está rojo", la ópera prima de la directora Francina Carbonell, hará su premiere mundial en el Festival de Cine de no ficción más importante del mundo, IDFA (International Documentary Filmfestival Amsterdam).

La pieza audiovisual se despliega a partir de la obtención de los archivos de la carpeta judicial del caso del incendio de la cárcel de San Miguel de 2010, no habilitados antes al público. Los testimonios, videos, cámaras de seguridad, reconstitución de escena y fotos de peritaje, entre otros, fueron utilizados como material fidedigno de lo ocurrido y resolutivos en la sentencia final.

El documental fue seleccionado, de manera inédita, para dos competencias del dicho Festival de Amsterdam: "First Appearance Competition", la competencia para operas primas; y "Competition for Creative Use of Archive" que, como su nombre indica, agrupa aquellas películas que destacan por el uso de archivos, y que competirán por el ReFrame Award al uso más creativo de éstos.

Entre el 16 de noviembre y el 6 de diciembre se llevará a cabo la 33º edición del festival en un formato híbrido, que busca combinar las premieres en funciones presenciales con público local en salas de cine de la ciudad de Ámsterdam, Holanda, para luego tener funciones virtuales disponibles para el público holandés y para los acreditados internacionales.