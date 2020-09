"El Negro": Documental sobre Ricardo Palma Salamanca se estrena en digital

Por estos días finales de agosto el documental "El Negro" sobre el ex frentista Ricardo Palma Salamanca vivió su estreno comercial a través de plataformas digitales.

Dirigida por Sergio Castro San Martin, la película reconstruye la historia de Palma Salamanca en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez a través de su madre y sus dos hermanas en el año 2016. "En 2018 la cinta estaba a punto de salir del horno y aparecer Ricardo detenido en Paris", cuenta el director a Cooperativa.

En febrero de 2018 uno de los acusados del asesinato del senador Jaime Guzmán fue capturado en Francia por agentes de Interpol. Tras una batalla legal el país europeo le concedió asilo y negó la extradición a Chile. En ese contexto, Palma Salamanca aceptó conversar con una cámara para esta película.

"La película justamente intenta tocar esta contradicción de llamarlo héroe o terrorista. Intenta poner al espectador en el lugar del otro y pone en perspectiva conceptos como la vida, la muerte, el terrorismo y la impunidad. Esto último puede extrapolarse a muchas autoridades políticas, por lo que hace que sea una película muy actual", indicó Castro.

En las imágenes Ricardo Palma Salamanca rememora sus inicios en el FPMR, el cual en el ocaso de la dictadura estaba nutrido de "la última generación, la que ya no pensaba tanto en un cambio de justicia social o económica". "Había una voluntad muy grande, pues se trataba de una batalla épica. ¿En qué momento tienes la posibilidad de participar en una batalla épica en tu vida? Esas posibilidades no tienen que perderse", agrega el ex frentista.

"Yo quería entender cómo un personaje que, a los 21 años es acusado de lo que es acusado, reflexiona a los 51. Y eso es muy difícil porque Ricardo nunca habló con nadie en todo este tiempo, nunca lo exteriorizó", recalcó el director de "El Negro".

En ese sentido, Sergio Castro agregó que "es muy importante contar las historias de estos personajes con una perspectiva, porque la figura de Palma Salamanca pone de manifiesto estos años de confusión absoluta que hubo en Chile en la transición a la democracia".

"El Negro" puede verse a través de la plataforma digital de Cine Arte Alameda, puede arrendarse en el sistema de Cinepolis y está disponible de manera gratuita en Onda Media.