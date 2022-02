"Dune" encabeza las nominaciones a los BAFTA 2022

La película "Dune" de Denis Villeneuve encabezó con 11 preferencias la lista de nominados a los premios BAFTA 2022, galardones entregados por la academia británica.

Eso si competirá por la preciada categoría de Mejor Película, donde también fueron nominadas "The Power of the dog", "Belfast", "Licorice Pizza" y la polémica "Don't look up".

Por su parte, "The Power of the Dog" de Jane Campion le siguió con ocho nominaciones, incluyendo las de Mejor Actor y Mejor Director.

Más atrás se ubicó "Belfast" con seis y "Licorice Pizza", "No Time to Die" y "West Side Story" con cinco cada una.

Por ahora la ceremonia está fijada para el próximo 13 de marzo en el Royal Albert Hall de Londres.