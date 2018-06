Dwayne Johnson confirmó secuela para la nueva "Jumanji"

El actor Dwayne Johnson confirmó que su nueva versión de "Jumanji" contará con una secuela, que ya está en las primeras etapas de su pre producción.

La confirmación vino de parte del ex luchador a través de su cuenta oficial en Instagram, donde publicó una imagen en la que se lo puede ver reunido con un grupo de realizadores involucrados en el proyecto.

"Damas, caballeros y niños de todas las edades. La SECUELA DE JUMANJI está oficialmente en curso", escribió.

Añadiendo: "qué explosivo presentación tuvimos de parte de nuestro guionista y director Jake Kasdan. No podíamos parar de reírnos y lo más importante -tal como en nuestra primera Jumanji- es el corazón en nuestra historia es nuestra ancla".

"Jumanji: Welcome to the Jungle" se estrenó en 2017 y recaudó más de 961,9 millones de dólares a nivel mundial, con un presupuesto de apenas 90 millones de dólares.