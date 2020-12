Emma Stone abandona película de Damian Chazelle y suena Margot Robbie como reemplazante

La reunión entre Emma Stone y el director Damian Chazelle quedará para otra oportunidad luego de que la actriz abandonara la película "Babylon" debido a problemas de agenda, lo que ha llevado a buscar su reemplazo.

La película marcaría el reencuentro entre Stone y Chazelle luego de la exitosa "La La Land" de 2016. Junto a Brad Pitt encabezaban el elenco de la película sobre Hollywood durante la década de los 20.

Pero tras la salida de Stone, Paramount Pictures ha comenzado la búsqueda de la actriz que tomará el rol principal. Según Variety, se iniciaron las primeras conversaciones para fichar a Margot Robbie, una de las más populares de los últimos años.

La australiana logró notoriedad en "El Lobo de Wall Street" en 2013 y luego ha protagonizado películas como "Suicide Squad", "I, Tonya", "Once Upon a Time in Hollywood" y "Bombshell".