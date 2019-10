Estrellas de Hollywood despiden a Robert Forster

Luego de que se conociera el fallecimiento de Robert Forster a los 78 años de edad, sus compañeros de la serie "Breaking Bad" y otras figuras de Hollywood le dieron una despedida a través de redes sociales.

Aaron Paul, que interpretó a "Jesse Pinkman" en la serie y que comparte en la película "El Camino", escribió: "Me rompe el corazón escuchar la noticia del fallecimiento de Robert Forster. Dios mío. Tuve el privilegio de conocer a este hombre hermoso y trabajar junto a él. Un verdadero caballero al que le encantaba actuar. Te amo mi amigo. Gracias por amarme. Eres y siempre serás una leyenda".

Bryan Cranston, el hombre detrás de "Walter White", por su parte, expresó: "Un hombre encantador y un actor consumado. Lo conocí en la película 'Alligator' hace 40 años, y luego nuevamente en BB. Nunca olvidé lo amable y generoso que era con un niño que acaba de comenzar en Hollywood".

Otro que le dedicó palabras fue Samuel L. Jackson, quien lo definió como "un verdadero actor de clase", mientras que la Academia afirmó que Forster fue "un talento prolífico que irradió calidez y amabilidad en todo lo que hizo" y destacó su nominación a los Oscar por "Jackie Brown".

I am heartbroken to hear the news of the passing of Robert Forster. My god. I had the privilege of knowing this beautiful man and working along side of him. A true gentleman that loved to act. I love you my friend. Thank you for loving me. You are and always will be a legend. 🖤 pic.twitter.com/CokPGjIDzU — Aaron Paul (@aaronpaul_8) October 12, 2019

I’m saddened today by the news that Robert Forster has passed away. A lovely man and a consummate actor. I met him on the movie Alligator (pic) 40 years ago, and then again on BB. I never forgot how kind and generous he was to a young kid just starting out in Hollywood. RIP Bob. pic.twitter.com/HtunD0Fx6g — Bryan Cranston (@BryanCranston) October 12, 2019

RIP Robert Forster!! A truly class act/ Actor!! — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) October 12, 2019

With more than 100 film credits spanning six decades, Robert Forster was a prolific talent who radiated warmth and kindness in everything he did. In 1998, he earned an Oscar nomination for his performance in “Jackie Brown.” Thank you, Robert, for all that you’ve given us. pic.twitter.com/ZwTj21xfw6 — The Academy (@TheAcademy) October 12, 2019