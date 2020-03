Falleció Stuart Gordon, importante director del cine de terror

A los 72 años de edad falleció el director estadounidense Stuart Gordon, conocido por películas de terror e independientes calificadas de "culto" por algunos especialistas.

Nacido en Chicago en 1947, empezó su carrera en el cine a los 40 años, con su ópera prima llamada "Re-Animator".

"Dolls" (1987), "Robot Jox" (1989), "Daughter of Darkness" (1990) "Dagon" (2001) y "King of the Ants" (2003), fueron otras de sus obras.

En la los últimos años, Gordon estuvo activo en el teatro de Los Ángeles, donde dirigó la exposición "Nevermore ... An Evening with Edgar Allen Poe", protagonizada por su estrella de "Re-Animator" Jeffrey Combs.