Festival Sundance da a conocer su cartel para la edición 2021

Una edición bastante especial celebrará el Festival de Cine Sundance el próximo año, con una programación de hasta 72 largometrajes versus los 128 de la última edición.

La pandemia motivó a celebrar una versión híbrida, que combinará encuentro virtual y una expansión más allá de Utah con la idea que se ejecute simultáneamente en "al menos 20 cines independientes y comunitarios en los Estados Unidos y más allá".

Dentro del cartel que se dio a conocer destacan los debuts de Rebecca Hall ("Passing"), Robin Wright ("Land"), Jerrod Carmichael ("On the Count of Three") y Ahmir Thompson ("Summer of Soul").

En cuanto a la competencia de cintas estadounidenses, destacan: "Coda" (Siân Heder), "I Was a Simple Man" (Christopher Makoto Yogi), "Mayday" (Karen Cinorre), "Superior" (Erin Vassilopoulos), entre otras.

Sobre la competencia a nivel mundial, hay cintas de Argentina como "The Dog Who Wouldn't Be Quiet" de Ana Katz y de Brasil con "The Pink Cloud" a cargo de Luli Gerbase.

La programación completa de este festival que va desde el 28 de enero al 3 de febrero en el siguiente link.