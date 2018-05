Bardem: "por lo menos en el cine no están las banderas tan presentes"

El actor español Javier Bardem se mostró en Cannes partidario de un cine abierto, en el que los idiomas no sean tan importantes como en la vida, y dijo que "por lo menos en el cine no están las banderas tan presentes".

En la presentación de "Todos lo saben", el filme realizado por el iraní Asghar Farhadi, que Bardem protagoniza junto a Penélope Cruz, el actor español resaltó la importancia de que un director extranjero haya realizado una película "con tanta identidad" española.

"Las historias son de las personas y no de las fronteras", agregó Bardem, que consideró "un honor" formar parte de un proyecto con un realizador que "que ha hecho una de las películas más españolas que se han hecho en España".

Un filme que incluye a algunos personajes secundarios catalanes porque Farhadi quería "que el mundo de la película fuera un poco más amplio que el mundo del pequeño pueblo en el que estábamos".

"Que los catalanes y los españoles son de la misma familia es algo evidente", señaló el director.

Y Bardem agregó que el cine de Farhadi "habla de identidades y la identidad lingüística es la que uno lleva desde el nacimiento (...). No hay que ser selectivos con el tema de los lenguajes en las películas".

Un debate lingüístico que precedió en la rueda de prensa a uno más privado que no gustó mucho al actor.

"Esa pregunta es de una falta de gusto tremenda"

Tras zanjar con "esa pregunta es de una falta de gusto tremenda" al ser preguntado -por el periodista chileno Gonzalo Feito- sobre cómo se siente por ser el único que disfrutaba en el rodaje de trabajar con su mujer, Bardem dejó a Penélope Cruz responder sobre el hecho de compartir proyectos en el cine.

"Hemos trabajado juntos varias veces y no nos llevamos los personajes a casa al final del día porque tenemos la misma visión del trabajo", contestó la actriz.

Recordó cómo sí se metía totalmente en sus personajes en sus inicios profesionales hasta que se dio cuenta de que quedarse con los papeles más tiempo no suponía hacer mejor su trabajo, además de que tenía una vida personal.

"Lo que me encanta de mi trabajo es este viaje de ida y vuelta a ambas dimensiones, por eso me apasiona", agregó Cruz, que además resaltó que no tiene planes de hacer un filme cada dos años con su marido.

Y aseguró: "lo haremos de vez en cuando, cuando consideremos que esté bien, pero no muy a menudo".

Al respecto, Farhadi mostró en la rueda de prensa su admiración por la manera en la que la pareja trabajaba pero siempre poniendo un límite entre vida y trabajo.

El cineasta destacó la armonía familiar de Cruz y Bardem con sus hijos. "Son un símbolo de una pareja feliz, enamorada y que puede, de manera muy sana y bella, separar trabajo y vida personal".

Una pareja que cobró el mismo salario por su participación en la película, como reconoció la actriz, y que llevan el peso principal de una historia en la que también participan Ricardo Darín, Bárbara Lennie, Inma Cuesta o Elvira Mínguez, presentes en la sala de prensa, al igual que el productor español, Álvaro Longoria.