Berlinale abre su 70 edición con afán renovador y una nueva dirección

La Berlinale abrirá este jueves su 70 edición con una nueva dirección bicéfala afanosa de renovación y que entre los primeros cambios introduce una sección a competición paralela a la de los aspirantes a los Osos, que este año ascienden a 18.

Como es habitual, los filmes en la tradicional sección a competición incluye cineastas consagrados y emergentes, aunque como dijo el director artístico de la Berlinale, el italiano Carlo Chatrian, en un encuentro con la prensa extranjera, el festival "no se compone de nombres", sino de películas en las que creen tanto él como su colega en la dirección, la holandesa Mariette Rissenbeek.

La sección a competición tendrá sabor latino, con la presencia del actor español Javier Bardem y su colega mexicana Salma Hayek, protagonistas junto a Elle Fanning y Laura Linney de "The roads not taken", de la británica Sally Potter.

El estadounidense Abel Ferrara presentará "Siberia", un filme coproducido con México y con Willem Defoe como protagonista.

Argentina regresa a la competición tras años de ausencia con "El prófugo", el segundo largometraje de Natalia Meta, con Érica Rivas, Nahuel Pérez Biscayart, Daniel Hendler y Cecilia Roth en el reparto.

Mientras, Brasil aspirará a los Osos con "All the Dead Ones", ", de Caetano Gotardo y Marco Dutra, un filme sobre la abolición de la esclavitud en ese país.

La lista de aspirantes incluye asimismo "There is no Evil", del iraní Mohammad Rasoulof; "Domangchin yeoja" ("The woman who ran"), del surcoreano Hong Sangsoo; "Rizi"; de Tsai Ming-Liang, que llega desde Taiwán; y el documental "Irradiés", del camboyano Rithy Panh.

No faltará el cine francés con "Effacer l'historique", de Benoît Delépine y Gustave Kervern; y "Le sel des larmes", de Phillippe Garrel; mientras que Estados Unidos completa su presencia con "First Cow", de Kelly Reichardt, y "Never rarely sometimes always", de Eliza Hittman.

Alemania aspirará por doble partida a los Osos con "Undine", de Christian Petzold; y "Berlin Alexanderplatz", del germano-afgano Burham Qurbani, filme basado en la novela homónima de Alfed Döblin; y Suiza competirá con "Schwesterlein" ("My Little Sister"), de Stéphanie Chuat y Verónique Reymond.

Completan la lista "Dau, Natasha", de Ilya Khyrzhanovski y Jekaterina Oertel; y las italianas "Favolacce", de Damiano d'Innocenzo y Fabio d'Innocenzo; y "Volevo nascondermi", de Giorgio Diritti.

REFLEJO DE UN MUNDO CONVULSO

Según Chatrian, todos los filmes a competición representan más la noche que el día en el sentido metafórico, es decir, en ellas "los realizadores reflejan la ansiedad por el futuro, por el mundo en el que vivimos".

El jurado internacional estará presidido por el actor británico Jeremy Irons, y contará entre otros miembros con la actriz franco-argentina Bérenice Bejo, así como el cineasta brasileño Kleber Mendoça Filho.

Invitar a este representante del cine brasileño como parte del jurado es, según subrayó Chatrian, expresión de la "preocupación" que siente el festival por la situación del sector en Brasil, que este año sufrirá el impacto del radical recorte presupuestario al Fondo Sectorial del Audiovisual.

La dirección colegiada del festival ha llevado a cabo los primeros cambios: así, desaparecen las secciones de cine culinario y de filmes de componente indígena, así como las películas en la sección oficial, pero fuera de competición, que ahora pasarán a engrosar la lista de cintas proyectadas como "Berlinale Special Gala".

Según Rissenbeek, directora ejecutiva del festival, estos cambios se deben al hecho de que no creen en las películas catalogadas por temas, sino que entienden el festival como "un concepto en su conjunto".

EN BUSCA DE NUEVOS LENGUAJES Y TÉCNICAS

La nueva Berlinale incluye también una nueva sección a competición, "Encounters" ("Encuentros"), con quince títulos, que se suma a la oficial y a la de cortos.

Se trata de películas "muy únicas" que "introducen nuevas técnicas y formas de narración" que necesitaban su propio espacio, precisó Chatrian, aunque matizó que "al final serán los filmes mismos los que definirán la sección".

Así, no son necesariamente obras maestras ni películas perfectas, sino un ejemplo de lo que puede hacerse en el cine, explicó.

El festival comienza una nueva andadura tras los 18 años de dirección bajo Dieter Kosslick y con un futuro difícil de pronosticar, según Rissenbeek, quien aseguró que "el vínculo de la Berlinale con la ciudad" se mantendrá como una de sus características principales.

La edición 70 de la Berlinale, con 340 películas proyectadas en sus distintas secciones, cerrará el telón el próximo 1 de marzo con su tradicional día del espectador. Recibirá el homenaje del festival la actriz británica Hellen Mirren, a la que se entregará el Oso de Oro de Honor al conjunto de su carrera.