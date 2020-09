Chile, entre los ganadores del Festival de Cine de San Sebastián

Tras nueve días de actividades y con el retorno del público a las salas, este 26 de septiembre llegó a su final la atípica 68ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, donde "Dasatskisi", de la directora georgiana Dea Kulumbegashvili, se alzó como la gran triunfadora al llevarse los reconocimientos a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Guión.

El Premio Especial del Jurado fue otorgado a "Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan", documental musical sobre el líder del grupo The Pogues, dirigido por Julien Temple y producido por Johnny Depp, "por la hermosa, poética, inquebrantable e irreductible energía punk" que transmite.

En la ceremonia de clausura, celebrada en el Centro Kursaal, una directora chilena subió al escenario a recibir un importante galardón: Maite Alberdi se alzó con el Premio a la Mejor Película Europea, otorgado por votación del público, por "El agente topo", una coproducción con fondos de Chile, España, Estados Unidos, Alemania y Holanda.

Dicho reconocimiento consiste en 20.000 euros destinados al distribuidor de la película en España, lo que asegura su llegada a las salas de este país.

"Este premio del público es muy importante porque desde hace 8 meses que no nos sentábamos en una sala de cine a disfrutarla con gente y fue un viaje muy conmovedor ver cómo el público se reía, se emocionaba con nuestra película, que es una invitación a reflexionar sobre cómo en las residencias de ancianos existía una pandemia anterior que es la pandemia de la soledad", dijo Alberdi en su discurso de agradecimiento.

Tal como el resto del festival, la ceremonia de clausura se llevó a cabo de forma presencial pero con un aforo reducido en la sala, para dejar una butaca libre entre un espectador y otro, uso obligatorio de mascarillas y desinfección de manos antes del ingreso al recinto.

Éste se convirtió en el primer evento de su tipo en llevarse a cabo en España desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

Chile triunfa en los Premios de la Industria

Dos producciones chilenas fueron distinguidas este año en el área de industria del Festival de San Sebastián.

Por una parte, el Premio Irusoin a la Postproducción le fue otorgado a "La misteriosa mirada del flamenco", el primer largometraje de Diego Céspedes, "por su poético y visualmente estimulante acercamiento y denuncia de la extrema violencia homofóbica presente en Chile, mediante una brillante analogía que fusiona pasado y presente".

El galardón consiste en la realización de la postproducción de sonido, diseño, mezcla y montaje, postproducción de color, los trabajos de grafismo y obtención de un máster DCP.

Asimismo, "Piedra Noche", una coproducción entre Argentina y Chile dirigida por Iván Fund, se alzó con el Premio Work In Progress Latam, el cual consiste en la postproducción de una película hasta un DCP subtitulado en inglés y su distribución en España.