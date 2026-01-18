Exfutbolista de Universidad de Chile perdió su casa en los incendios del Biobío

La emergencia provocada por los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble no deja indiferente a nadie, ya que entre las múltiples pérdidas estuvo la vivienda de exjugador de Universidad de Chile.

Se trata del joven volante Franco Cáceres, quien se formó en la institución "azul" y hace pocos días se trasladó para concretar su préstamo con Deportes Concepción después de una destacada campaña en las inferiores.

El futbolista de 18 años se encontraba en pleno proceso de adaptación a su nuevo entorno cuando el fuego alcanzó el sector donde residía, provocando la pérdida total del inmueble.



Esto generó consternación en ambas instituciones y se espera que durante las próximas horas ambos clubes se pronuncien, coordinando acciones de apoyo para el futbolista y su familia en medio de la zona bajo Estado de Catástrofe.