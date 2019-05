Cómo reaccionó la crítica a "Once Upon a Time in Hollywood"

Quentin Tarantino regresó a Cannes para presentar su más recente trabajo, "Once Upon a Time in Hollywood", comedia protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie y que compite por la Palma de Oro.

Los críticos de cine ya comenzaron a dar sus primeras impresiones sobre el nuevo filme del estadounidense. EFE, por ejemplo, se refirió a la cinta como "una comedia tan excesiva como todos sus trabajos, aunque la sangre se concentre en menos minutos y estéticamente espectacular".

"Una comedia en la que se cruzan muchas historias, con momentos brillantes y buenos gags, y un divertido y estético homenaje al cine lleno de referencias para los cinéfilos", señaló el medio español.

Para Manohla Dargis de The New York Times, es "una película tan conmovedora, como una carta de amor -y un sueño- de lo que fue Hollywood".

"Una desequilibrada mezcla cultural como se ve a través del exuberante filtro cinematográfico de Tarantino", escribió Eric Kohn de IndieWire.

"Un gran patio para que el director fetichice de la vieja cultura pop, rompa cosas y lastime a la gente, y traiga alegría y un sentido sólido de perversidad a todo el arte de hacer películas", escribió Steve Pond, The Wrap.

A través de Twitter también los críticos se han volcado a hablar de la cinta:

"Realmente me gustó Once Upon a Time in Hollywood"

I reeeeally liked ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD #Cannes2019 — Emma Stefansky (@stefabsky) May 21, 2019

"Históricamente dudosa, temáticamente brillante. QT encuentra su forma en un filme que podría ganar la Palma de Oro o estancarse con las audiencias o quizá ambas. Emocionante, provocativo, de comedia negra, una intensamente perturbadora obra maestra".

ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD - Historically dubious, thematically brilliant, QT finds his form in film that could win Palme d'Or or be picketed by audiences, or maybe both. Thrilling, provocative, blackly comical, intensely unsettling masterwork. #cannes2019 — Jason Gorber - at #Cannes2019 (@filmfest_ca) May 21, 2019

"Es gloriosamente malvada, indulgente, cautivadora y divertida. El filme que QT nació para hacer. El mundo es más colorido en el atardecer de Quentin Tarantino. La segunda ronda, por favor".

Once Upon A Time... In Hollywood is so gloriously, wickedly indulgent, compelling and hilarious. The film QT was born to make. The world is a more colourful place in Quentin Tarantino’s twilight zone. Round two, please. #Cannes2019 — Joe Utichi (@joeutichi) May 21, 2019

"Once Upon a Time in Hollywood resulta ser el filme más suave de Tarantino. Quién lo hubiera imaginado".

#OnceUponATimeInHollywood turns out to be Tarantino's most tender film. Who'd have thunk. #cannes2019 — Magdalena Miedl reicht's. (@mmiedl) May 21, 2019

"Once Upon a Time in Hollywood: Tarantino pone un circo llamativo y explosivo de contracultura. DiCaprio y (especialmente) Pitt estupendos, mientras que el mal se escurre en las sombras. Algunos, eh, asuntos del tercer acto, pero los levantones de la película son de alto voltaje"