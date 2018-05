Estrellas recaudan más de 20 millones de dólares contra el sida en Cannes

Los actores Kristen Stewart y Benicio del Toro, las modelos Heidi Klum o Adriana Lima y otras famosas como Paris Hilton han contribuido en Cannes con su presencia a recaudar más de 20 millones de dólares contra el sida en la gala amfAR.

Los organizadores del tradicional encuentro que cada año durante el Festival de Cannes reúne en el exclusivo Hotel de Cap-Eden-Roc de la localidad vecina de Antibes a los nombres más habituales del mundo artístico y la alfombra roja apuntaron este viernes que la subasta de anoche superó a la del año pasado.

Un cuadro original del actor Pierce Brosnan fue vendido por 1,4 millones de dólares, mientras que un Bentley de 1964 completamente restaurado fue entregado por 800.000 dólares.

Al igual que en 2017, Carine Roitfeld, antigua redactora jefe de la revista "Vogue", presentó creaciones de diseñadores como Alberta Ferretti, Chanel o Dior por las que se pagaron en total 1,7 millones de dólares.

Sting entretuvo a los presentes con algunos de sus grandes éxitos como "Every breath you take" y "Don't make me wait", y también actuaron Grace Jones, Ellie Goulding y Jason Derulo.

La gala es una de las más cotizadas del certamen, que se clausura este sábado, y sus organizadores recordaron que desde su debut en 1993 ha ayudado a recaudar para la fundación amfAR junto con otros de sus eventos más de 210 millones de dólares.

Con motivo de su 25 aniversario, 25 mujeres fueron nombradas presidentas de honor. Un panel del que formaron parte las actrices Scarlett Johansson y Milla Jovovich, la modelo Irina Shayk o la diseñadora Donatella Versace.