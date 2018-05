Ex productor del Quijote denunciará a Cannes por "daños colaterales"

El portugués Paulo Branco, ex productor de "The Man who Killed Don Quixote", de Terry Gilliam, aseguró que planea denunciar al Festival de Cannes por los "daños colaterales" causados tras la elección de ese filme como película de clausura el próximo 19 de mayo.

Branco había reclamado ante la Justicia la prohibición de ese pase por considerar que incurría en una violación de los derechos sobre la obra, pero el Tribunal de Gran Instancia de París decidió hoy autorizar esa proyección.

"Cuando analicemos los daños colaterales, vamos a presentar una demanda contra el Festival de Cannes", dijo a Efe Branco, según el cual el certamen no debería haber visionado ese filme sin su autorización.

Antes del estreno, no obstante, el festival deberá precisar que su proyección no "prejuzga" los derechos sobre la obra reivindicados por el productor.

La sentencia afecta solamente a su pase en el festival, porque el filme, inspirado en el personaje creado por Miguel de Cervantes, de momento no puede exhibirse públicamente hasta que no se solucione el actual contencioso entre las productoras, añadió.

Branco y Gilliam están enzarzados en una batalla judicial sobre los derechos desde que rompieran su relación profesional por fuertes discrepancias presupuestarias, entre otros motivos.

Entre los productores actuales se encuentran Gerardo Herrero y Mariela Besuievsky, de la española Tornasol Films.

Branco estimó ante la prensa que la sentencia refleja que Cannes no debería haber escogido una película que se encuentra en pleno contencioso judicial y vio como "una victoria" que el certamen deba detallar públicamente la reclamación de su productora, Alfama Films.

"Espero que sea una lección para el comité de administración de Cannes, un festival que hace años era un lugar de enorme transparencia", dijo desde el stand de Alfama Films, en el que avanzó que no prevé apelar la decisión de hoy.

Branco aseguró además que Amazon ha decidido romper su acuerdo de distribución del filme en Estados Unidos.

El portugués distribuyó a la prensa la carta enviada por Amazón a las productoras Kinology y Tornasol Films el pasado 14 de febrero, en la que la compañía les advertía de que si para el 5 de abril no había recibido por escrito garantías sobre los derechos de la cinta, podía rescindir su contrato de forma "inmediata".