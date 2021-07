Festival de Venecia anuncia películas de su competencia oficial: Pablo Larraín estará con "Spencer"

El Festival de Cine de Venecia anunció el listado de películas para la competencia oficial de su edición número 78, la que se llevará a cabo entre el 1 y el 11 de septiembre próximos.

Entre ellas destaca "Spencer", la nueva película del chileno Pablo Larraín sobre Diana de Gales con Kristen Stewart como protagonista y Steven Knight ("Peaky Blinders") como guionista. El cineasta nacional volverá al certamen italiano luego de que en 2010 exhibiera "Post Mortem", compitiera con "Jackie" en 2016 y estrenara "Ema" en 2019, además de haber sido miembro del jurado en 2013.

Larraín no es el único latino que competirá por el León de Oro: el venezolano Lorenzo Vigas, que de hecho ganó el premio en 2015 con "Desde Allá", se presentará con su nuevo largometraje "La caja", mientras que el mexicano Michel Franco (ganador en 2019) lo hará con "Sundown".

La dupla argentina de Mariano Cohn y Gastón Duprat, que hace algunos años llamó la atención con "El ciudadano ilustre", retornará a Venecia con "Competencia oficial" de la mano de Antonio Banderas y Penélope Cruz.

La actriz española también será parte de la cinta inaugural de Venecia: "Madres paralelas" de Pedro Almodovar, que acaba de estrenar trailer, abrirá los fuegos en el certamen cinematográfico.

En la selección oficial también destacan el italiano Paolo Sorrentino con "È stata la mano di Dio", la neozelandesa Jane Campion con "The power of the dog" junto a Benedict Cumberbatch, y los estadounidenses Paul Schrader ("The card counter", con Oscar Isaac y Willem Dafoe) y el debut de la actriz Maggie Gyllenhaal como directora en "The lost daughter".

Fuera de competencia el festival mostrará las esperadas cintas "The last duel" de Ridley Scott y "Dune" de Denis Villeneuve.

El jurado que determinará al ganador del preciado León de Oro está presidido por el surcoreano Bong Joon Ho, autor de la galardonada "Parasite".