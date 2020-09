Leo Medel y Mariana di Girolamo irrumpen en San Sebastián con "La Verónica"

Una innovadora película chilena tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de San Sebastián: "La Verónica", del director Leonardo Medel y protagonizada por Mariana di Girolamo, se exhibió en el Centro Kursaal, sede principal del encuentro cinematográfico más importante de España.

"En medio de la pandemia y con una lluvia torrencial, estrenamos con la sala llena. No lo esperaba para nada, fue muy bonito", dijo Medel en conversación con Cooperativa.

El largometraje compite por el Premio Horizontes, dedicado al cine latinoamericano.

"Ha sido fascinante. Han recibido muy bien la película, la han analizado desde distintos puntos de vista y se ha generado una conversación muy rica", agregó Mariana di Girolamo.

La actriz vuelve al País Vasco un año después de presentar "Ema", de Pablo Larraín, en el mismo festival: "Estoy muy agradecida de poder estar aquí con otro trabajo. Es un sueño para mí poder venir dos años seguidos y presentar dos proyectos que me parecen fascinantes".

Sin embargo, en esta ocasión las condiciones son diferentes debido a las medidas que se han tomado para resguardar la salud de los participantes.

"Es el festival del silencio, es todo muy mesurado. De todas formas también lo he agradecido, porque el ritmo de los festivales es bastante agotador y éste ha sido un poco más tranquilo", explicó Di Girolamo.

La búsqueda de un nuevo lenguaje

En "La Verónica" toda la atención se centra en la protagonista, una mujer obsesionada con ganar seguidores en redes sociales, que está casada con un futbolista famoso y esconde un oscuro secreto. A lo largo de toda la película, "Verónica Lara" (Di Girolamo) está en el centro de la imagen, en primer plano.

Combinando la estética de la fotografía publicitaria, las selfies, transmisiones en vivo de Instagram y videos de youtubers, Medel propone un lenguaje visual que da una identidad propia a la película, logrando que algo innovador para la gran pantalla se sienta, al mismo tiempo, completamente familiar.

"La película es muy clara, muy elocuente, muy sencilla en la forma en la que está contada, pero esa claridad y esa elocuencia se deben a que Mariana las puede sostener por 104 minutos. Tienes que ser realmente muy buena actriz para poder hacerlo", explica el director, quien comenzó a concebir esta idea 12 años atrás.

Durante ese tiempo, Medel y Di Girolamo trabajaron juntos en otras producciones, incluyendo los proyectos de realidad virtual "Constitución" (2016) y "Hotel Zentai" (2018), reiterando su interés por "buscar permanentemente una forma nueva de contar algo".

"Hacer eso es, de alguna forma, lanzarse a un abismo, ir a lugares que no son conocidos todavía. Y tal como cuando emprendes una expedición, quieres ir con la gente que quieres. Una cosa así de complicada solamente la puedes hacer con alguien en quien confías realmente", sostuvo el director.

Volver a las salas

A juicio de Medel, la pandemia podría tener un impacto positivo en la industria nacional del cine.

"En Chile se está viendo mucho cine chileno y estamos rompiendo algunos estigmas, como que el cine chileno sólo se trataba de la dictadura o que estamos llenos de garabatos. Es muy loable que haya muchas películas que se traten sobre la dictadura pero no son el total", detalla.

Además, agrega que "es un gran momento precisamente porque estamos entrando en una comunicación real y concreta con el público. Lo que pasó con 'Tengo miedo torero' es muy bonito. Ojalá pase eso con todas las películas".

Por su parte, Di Girólamo apunta: "Anhelamos que se vuelvan a abrir las salas. De todas formas pasa en Chile que muy poca gente va a ver cine chileno a las salas. No quiero desmerecer el género, pero si no es una comedia romántica o si no es Marvel, la gente no va a ver cine a las salas. Ojalá que podamos revalorizar ese espacio".

"Hay tantas historias que contar, tantos directores geniales, directores de fotografía. Lo hemos visto. Yo me he dado cuenta, sobre todo en festivales internacionales, de cómo esperan al cine chileno. Ayer teníamos la sala llena y mucha gente quería ir a ver cine chileno", comentó la actriz.

Antes de su estreno en nuestro país -estimado para el próximo año-, "La Verónica" será parte de distintos eventos internacionales, entre los que ya están confirmados el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz (Francia) y el Festival Internacional de Cine de Busan (Corea del Sur).