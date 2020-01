Spike Lee será presidente del jurado en Cannes 2020

El director y activista Spike Lee será el presidente del jurado de la 73ª edición del Festival de Cine de Cannes, que se realizará a mediados de mayo.

Lee, uno de los cineastas más reconocidos de las últimas décadas, sucederá al mexicano Alejandro González Iñárritu, cuyo jurado de 2019 otorgó la Palma de Oro al "Parasite" del director surcoreano Bong Joon-ho, que ganó un Globo de Oro y fue nominado a seis premios Oscar.

El director estadounidense ha tenido una fuerte relación con Cannes que data de la década de los '80 con "She's Gotta Have It" y "Do the Right Thing", que marcó su primera película en competencia. Su última cinta, "BlacKkKlansman", compitió en el festival en 2018 y ganó el Gran Premio.

"Para mí, el Festival de Cine de Cannes (además de ser el festival de cine más importante del mundo, sin faltarle el respeto a nadie) ha tenido un gran impacto en mi carrera cinematográfica. Se podría decir fácilmente que Cannes cambió la trayectoria de quién me convertí en el cine mundial", dijo Lee en un comunicado.

El Festival de Cannes 2020 se realizará entre el 12 y 23 de mayo. El resto del jurado y las películas que competirán se revelarán a mediados de abril.