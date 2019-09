Yayoi Kusama lidera la programación del DART Festival

DART 2019, el Festival de Cine Documental sobre Arte Contemporáneo que se realizará entre el 22 y el 27 de octubre en Santiago y entre el 28 y el 31 de octubre en Concepción, anunció su programación completa dedicada a la proyección de películas documentales sobre Arte.

Esta primera versión del festival en el país se extenderá por 5 sedes: Mavi, Matucana100, SalaK, Cine Hoyts Casa Costanera y Teatro Regional del Bio Bio.

Dentro de la programación destacan "Kusama: infinity" (2018) de la directora Heather Lenz, un registro sobre la controvertida vida y obra de la talentosa artista japonesa, Yayoi Kusama, quien vive desde hace años en un psiquiátrico y que en su metraje ostenta entrevistas actuales de la artista junto a un copioso material de archivo y testimonios. Aquí repasa desde su infancia, su llegada a los Estados Unidos de Vietnam y el Pop Art, su poco reconocimiento y su vuelta al Japón natal.

Contemporáneo a Yayoi fue el también destacado artista y pintor, David Hockney, quien se trasladó de Inglaterra a la cálida California en la década del sesenta y fue ahí donde creó sus famosos cuadros de piscinas. Ese momento en la carrera de Hockney es el que se filmó en el documental "A bigger splash" (1974). Obra de culto del queer cinema, mostrando a un Hockney en plena forma creativa a través de los ojos de su director, Jack Hazan. La semificcion fué restaurada este 2019 en versión en 4K.

En otro lado del mundo y desde la intimidad, el camino que ha debido trazar para llegar a ser uno de los fotógrafos más importantes de la contracultura española de los '80 es lo que transmite "Alberto García-Alix. La Línea de la sombra", un documental que cuenta los altos y bajos que llevaron a Alberto a convertir su trayectoria en imprescindible para toda una generación.

Corea del Norte y la política como motor artístico

Siete artistas deciden internarse en la actual Corea del Norte para un intercambio cultural pacífico, una experiencia clandestina que dará paso a una guerra por el arte. Este retrato devenido en sátira político-artística de la facción asiática que hoy está gobernada por el polémico Kim Jong-un es lo que propone "War of Art" (2019), infiltrándose en la telaraña de un régimen que no sólo oculta violaciones a los derechos humanos, sino una estricta red de vigilancia sobre sus propios funcionarios.

La denuncia y una fuerte crítica hacia las políticas de renovación urbanística de los años cincuenta en Estados Unidos fue el eje principal del libro "Muerte y vida de las grandes ciudades", escrito por la activista y crítica de arquitectura, Jane Jacobs. Según New York Times: el más influyente en la historia de la planificación urbana; y el documental "Citizen Jane: Batalla por la Ciudad" (2017) se encarga de demostrar con material de archivo y entrevistas, un alegato que no caduca.

Es sobre un edificio que representó las ideas de dos bandos opuestos en su vida útil lo que entrega "Escapes de gas" (2015), un documental sobre el imponente edificio UNCTAD III que acogió los idearios de la Unidad Popular como objetivo primigenio para luego ser usado por la dictadura y reconvertir su significado en la sociedad chilena con el nuevo nombre de edificio Diego Portales. Para construir el documental, se recuperaron archivos fílmicos inéditos de la época, muchos de ellos en color, lo que ha servido para revivir la discusión sobre el paradero de las obras de arte desaparecidas.

También habla sobre una obra como instrumento político "The end of fear" (2018), un ensayo cinematográfico y filosófico sobre una pintura de Barnett Newman de la década del 60, titulada "Who's Afraid of Red, Yellow and Blue" que en 1986 fue atacada por un hombre con un cuchillo cartonero en el Stedelijk Museum de Amsterdam. Un gesto iconoclasta y un asesinato simbólico, causado por el odio al arte moderno y abstracto y, posiblemente, por el odio a la élite. En el documental, su directora (Barbara Visser) contratará a una artista para reconstruir la pintura, pero no será tan fácil.

Los derechos humanos y, sobre todo, la situación de los migrantes en Estados Unidos es lo que ha inspirado las últimas obras del artista urbano, Rafael Lozano-Hemmer. En el documental "Megalodemocrat: el arte público de Rafael Lozano-Hemmer" (2019), merecido retrato de su obra y carrera, podremos ver a un artista consagrado, llenando los espacios públicos con grandes montajes y estructuras, entendiendo cómo su trabajo puede alcanzar una escala colosal cuando toca temas universales.

Kathy Brew: dos emmys y una curatoría en el MoMA.

La invitada internacional de este año será Kathy Brew, destacada directora y productora independiente de video experimental, cine y televisión, ganadora de dos Premios Emmy al Mejor Programa de Televisión sobre Bellas Artes. Ha sido curadora para el Festival de Video de Lincoln Center, co directora de Margaret Mead Film & Video Festival en el American Museum of Natural History, entre otros. Actualmente es curadora invitada de Doc Fortnight, Festival de No-ficción y Media del MoMA.

Más títulos

La producción del festival liberó hace algunos días otros cuatro títulos confirmados para esta primera versión en nuestro país: "Lemebel" de Joanna Reposi, "Bauhaus: De la Construcción del Futuro" de Niels Bolbrinker y Thomas Tielsch; "The Proposal" de Jill Magid y "The Man who stole Banksy" de Marco Proserpio.