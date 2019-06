Filtran listado de películas de la nueva fase cinematográfica de Marvel

Desde el estreno de "Avengers: Endgame" ha reinado el secretismo al interior de los estudios Marvel sobre el futuro de su universo cinematográfico, el cual iniciará su fase 4 en los próximos meses.

Ese silencio lo rompió el twittero conocido por adelantar contenido de las películas Roger Wardell, quien filtró el listado de cintas que integrarán la nueva fase del MCU.

Se trata de 13 producciones en este nuevo ciclo que iniciará, según Wardell, con la precuela sobre "Black Widow"para continuar con el debut de "The Eternals" en el cine.

El listado también incluye nuevas entregas de "Black Panther", "Guardianes de la Galaxia", "Ant-Man", "Doctor Strange", "Capitana Marvel" y "Thor".

Además hay héroes debutantes como "Nova" y "Shang-Chi".

El cierre de la fase 4 ha sido lo que más ha llamado la atención de los fanáticos, ya que Wardell indicó que habrá tres películas de "Los Vengadores" tituladas: "New Avengers", "Young Avengers" y "Dark Avengers".

Entre otros datos, el twittero aseguró que personajes como "Loki", "Hawkeye" y las parejas conformadas por "Vision" y "Wanda" y "Falcon" y "Bucky" tendrán producciones en el servicio de streaming Disney+.

El próximo 18 de julio comenzará la Comic Con de San Diego, donde se espera que Kevin Feige (presidente de Marvel Studios) de a conocer algunas novedades sobre el futuro del MCU.

Finalmente el filtrador sostuvo que los personajes de "X-Men" no serán tomados en cuenta en esta oportunidad y serán introducidos recién en la fase 5.

Este es el supuesto listado de películas de la fase 4 del MCU:

Black Widow

The Eternals

Black Panther 2

Shang-Chi

Doctor Strange 2

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Nova

Thor 4

Ant-Man 3

Captain Marvel 2

New Avengers

Young Avengers

Dark Avengers

Doctor Strange 2: 1980's Boogaloo. Tilda Swinton is in talks to return as the Ancient One. Jericho Drumm and Clea will make their MCU debuts, Clea will likely be portrayed by an Asian actress. Most importantly the gloves will be back! — Roger Wardell (@RogerWardell) May 7, 2019

Rocket's creator is the High Evolutionary, Drax is in for a big surprise when he discovers his daughter is alive. Rocket also gets a love interest in the form of Lylla. Nebula and Star Lord will grow into closer friends. — Roger Wardell (@RogerWardell) May 8, 2019