Filtran trailer de la película de "Uncharted" con Tom Holland

En las últimas horas comenzó a viralizarse en redes sociales las primeras imágenes de "Uncharted", la película basada en la aclamada saga de videojuegos que protagonizará Tom Holland.

El breve clip, aparentemente un fragmento de un trailer, muestra a Holland interpretando "Nathan Drake" en una escena de acción a bordo de una aeronave. Además lo muestra interactuando con "Sully", el personaje que hará el actor Mark Whalberg.

También se puede apreciar el título de la cinta y su fecha de estreno, fijada para el 18 de octubre de 2022.

De acuerdo al portal ScreenRant el primer trailer de "Uncharted" será liberado durante los próximos días.

Part of the Uncharted movie trailer and the release date leaked 👀 pic.twitter.com/ROGxa0oI0Y