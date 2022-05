Forest Whitaker recibirá la Palma de Oro de Honor en Cannes 2022

El actor, productor y director estadounidense Forest Whitaker recibirá la Palma de Oro de Honor del 75 Festival de Cannes, que este jueves dijo querer distinguir así tanto una trayectoria artística "brillante" como su discreto compromiso humanitario.

El intérprete, de 60 años, sucede a su compatriota Jodie Foster y se suma a una larga lista de grandes de la industria cinematográfica que también han obtenido esa distinción.

Whitaker debutó en Cannes en 1988 con "Bird", de Clint Eastwood, por la que ganó el premio a la mejor interpretación masculina.

"Ir a Cannes por primera vez hace 34 años me cambió la vida. (...) Siempre es un privilegio volver a este bonito festival para exponer mi trabajo y también para inspirarme en los mayores artistas de este mundo", indicó en el comunicado difundido por el certamen.

El actor también ha presentado en competición como actor "A range in Harlem" (1991), "Body Snatchers" (1993) y "Ghost dog: the way of the samurai" (1999), mientras que fuera de competición llevó "Zulu" en 2013 y "Platoon" en 2006 en la sección Cannes Classics.

El delegado general del festival, Thierry Frémaux, alabó además en la nota sus convicciones, la atención que presta a las nuevas generaciones y "su fe en un mundo mejor, que este contribuye a mejorar".

"Pocos son los artistas que consiguen ese bello equilibrio", dijo.

El prestigioso evento cinematográfico se celebrará entre los próximos 17 y 28 de mayo.