Gal Gadot y Hollywood: “Aún me pellizco al verme como Wonder Woman”

La vida de Gal Gadot ha sido intensa y sorpresiva. A los 18 años se transformó en Miss Israel, luego estuvo dos años en el ejército y a sus 35 años puede decir con toda propiedad que es la Mujer Maravilla.

Este 2020 la actriz estrenó Wonder Woman 1984, cinta en que no sólo es su protagonista, sino también productora. Gadot ha dado vida a varios personajes en el sine, pero sin duda este es el más relavante hasta ahora.

En una reciente entrevista, la actriz se refirió a sus logros dentro de Hollywood. Entre eso destacó la lección que aprendió con su última película.

"Cuando vi la primera escena, me puse a llorar. No era Gal la actriz, la que estaba mirando, era Gal la niña de 8 años viendo a otra niña de esa misma edad haciendo cosas extraordinarias que nunca antes había visto en una película, y además de la forma en que las haría una niña. No le da un puñetazo a nadie ni se muestra agresiva como lo harían los varones. Las mujeres tenemos una anatomía distinta, nos movemos de otra forma, actuamos distinto. En esa escena le mostramos a las niñas que pueden hacer cosas extraordinarias si de verdad se lo proponen", expresó Gadot a La Vanguardia.

A Gal todavía le sorprende lo curiosa que ha sido la vida con ella y cómo logró posicionarse en la industria del cine con este gran personaje.

"Aún me pellizco cuando me veo en mis películas de Wonder Woman. Me imagino que, de aquí a 30 años, cuando esta franquicia sea algo de mi pasado, miraré estos filmes y seguiré pensando que todo fue una locura", agregó.