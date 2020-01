Golden Globes: Estos son los favoritos a llevarse el premio

Este domingo 5 de enero se realizará la 77 ceremonia de los Golden Globes en Los Ángeles, California. Como es de esperarse, estos premios apodados "la antesala de los Oscar", anticiparán cuáles podrían ser las películas y series ganadoras de este año.



Este año los nominados a la premiación incluyen dramas, comedias, historias reales (Bombshell y Ford v Ferrari), adaptaciones de libros y unas cuantas películas de Netflix que han tenido a los cinéfilos obsesionados.



¿Qué dicen los expertos? En sitios como The Guardian, Entertainment Tonight y Newsweek apuestan lo siguiente:



Mejor película drama



Todo parece indicar que "The Irishman", de Martin Scorsese para Netflix será la vencedora. ¿Qué otras películas están nominadas? "1917", "Joker", "Marriage Story" y "The Two Popes" (estas estas dos últimas también del streaming).



Mejor actriz de película dramática



Entre Cynthia Erivo por"Harriet", Scarlett Johansson en "Marriage Story", Saoirse Ronan en "Little Women"; Charlize Theron por "Bombshell" y Renée Zellweger en"Judy" es difícil elegir. Pero según los críticos esta categoría se la llevará Zellweger.

Mejor actor en película drama



Joaquin Phoenix por su interpretación en "Joker" es el favorito indiscutido. Sus contrincantes son Christian Bale en "Ford v Ferrari"; Antonio Banderas en la aclamada "Pain and Glory". Adam Driver en "Marriage Story" y Jonathan Pryce como el papa Francisco en The Two Popes.

Mejor película, musical o comedia



"Dolemite Is My Name", "Jojo Rabbit", "Knives Out", "Once Upon a Time in Hollywood" y "Rocketman". Pero, de acuerdo con la crítica, será la película de Quentin Tarantino, "Once Upon..." la que levante el Globo de Oro, el guiño al antiguo Hollywood tanto le gusta a los votantes podría anticipar el resultado.

Mejor actriz en película, musical o comedia



Hay expertos que apuntan hacia Awkwafina por "The Farewell". En esta categoría también está Ana de Armas por "Knives Out", Cate Blanchett por "Where'd You Go, Bernadette", Beanie Feldstein por "Booksmart" y Emma Thompson, "Late Night".



Mejor actor en película, musical o comedia



Los expertos le dan el triunfo a Eddie Murphy por su actuación en "Dolemite Is My Name". Los otros nombres que figuran son: Daniel Craig por "Knives Out", Roman Griffin Davis en "Jojo Rabbit". A ellos se suman Leonardo DiCaprio en "Once Upon a Time in Hollywood" y Taron Egerton por "Rocketman".



Mejor actriz de reparto



Los expertos piensan que Jennifer Lopez ganará el Golden Globe por su actuación en "Hustlers". Sus rivales son: Kathy Bates, Annette Bening, Laura Dern y Margot Robbie.

Mejor actor de reparto



Se especula que Brad Pitt será el ganador del premio por "Once Upon in Hollywood". Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino o Joe Pesci, son los candidatos para quitárselo.



Mejor director



Las apuestas señalan a Martin Scorsese por "The Irishman"

Mejor película extranjera



"Parasite", es quien se postula como la ganadora. En esta categoría también están: "The Farewell", "Les Misérables", "Pain and Glory" y "Portrait of a Lady on Fire".



Mejor serie dramática



No es una categoría fácil. Entre producciones como "Big Little Lies", "The Crown", "Killing Eve", "The Morning Show" y "Succession", esta última podría vencer a las demás.



Mejor serie de comedia o musical



Por mucho, "Fleabag" se ha convertido en la consentida de la audiencia, pero tampoco hay que cantar victoria. "Barry", "The Kominsky Method", "The Marvelous Mrs. Maisel" y "The Politician", son joyas de la televisión según los entendidos.



Serie o película hecha para televisión



Si en algo están de acuerdo los críticos es que el premio es para "Chernobyl". ¿Qué otras producciones se pelearán el galardón? "Catch-22", "Fosse/Verdon", "The Loudest Voice" y "Unbelievable".



Mejor actriz de serie dramática



Probablemente Jennifer Aniston suba al estrado por su actuación en "The Morning Show".

Olivia Colman, Jodie Comer, Nicole Kidman y Reese Witherspoon también están en esta categoría.



Mejor actor en serie dramática



Brian Cox por "Succession" es el favorito para ganar el Golden Globe, pero Kit Harington por Game of Thrones, Rami Malek, Tobias Menzies y Billy Porter no se quedan atrás.



Mejor actriz en serie musical o comedia



Phoebe Waller-Bridge por "Fleabag" lleva más de un año en boca de todos, así que seguramente se ganará el Golden Globe.

Natasha Lyonne, Kirsten Dunst, Rachel Brosnahan y Christina Applegate también lo pelearán.



Mejor actor en serie musical o comedia



Paul Rudd es el favorito en esta categoría por su actuación en "Living With Yourself", de Netflix. Quienes también figuran son Ramy Youssef, Ben Platt, Bill Hader y Michael Douglas.



Mejor actriz de reparto en una serie



Meryl Streep, por su participación en "Big Little Lies". Si se lo gana, sería su décimo Golden Globe, pero si pierde, no pasa nada porque es la actriz con más nominaciones, 32 para ser exactos.

Emily Watson, Toni Collette, Helena Bonham Carter y Patricia Arquette también figuran en esta categoría.



Mejor actor de reparto en una serie

El consentido es Andrew Scott por "Fleabag". Sus contrincantes son Alan Arkin, "The Kominsky Method"; Kieran Culkin, "Succession"; Stellan Skarsgård, "Chernobyl" y Henry Winkler, "Barry"



La ceremonia será transmitida en Chile en vivo y en directo por TNT (doblado al español) y TNT Series (en idioma original) a partir de las 21:00 horas, con la alfombra roja. A las 22:00 horas partirá la premiación.