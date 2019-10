Guillermo del Toro se rinde ante "The Irishman": "Es una obra maestra"

El director Guillermo del Toro, que ganara el Oscar en 2018 por "La forma del agua", usó su cuenta de Twitter para alabar a "The Irishman", la nueva película de Martin Scorsese junto a Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

"Véanla. En un cine. Esta película languideció y su desarrollo estuvo pausado durante mucho tiempo por las cúpulas de los estudios. Tenerla aquí, ahora, es un milagro", dijo del Toro.

"Y, por cierto, las tres horas más rápidas en un cine. No se la pierdan", añadió tras asegurar que es una "obra maestra" que "requiere su tiempo y debe ser procesada como un verdadero duelo".

El cineasta mexicano también comparó a la película con los últimos minutos de la vida de una persona, "esos tres últimos minutos, cuando todo se vuelve claro: nuestras traiciones, nuestros aciertos y nuestro significado", aseguró. "Esta película me dio esa sensación", indicó, agregando que "The Irishman" es "el corolario perfecto de 'The Goodfellas' y 'Casino'".

La cinta se presentó por primera vez el pasado viernes en el Festival de Cine de Nueva York. Su trama relata a lo largo de unas tres horas y media la vida del matón Frank Sheeran (De Niro) y la desaparición y el asesinato de Jimmy Hoffa (Pacino), adaptada de la novela de Charles Brandt "I Heard You Paint Houses" (2003).

"La película trata sobre vidas que iban y venían, con toda su confusión, todo su drama, violencia, ruido y pérdida... Y de cómo se desvanecían invariablemente, igual que todos lo hacemos", valoró Del Toro.

"Es un monumento fúnebre que aplasta los huesos debajo de él. El granito está destinado a durar pero aún nos convertimos en polvo dentro de él", reflexionó el cineasta.

"The Irishman" se estrenará en cines el 1 de noviembre y llegará al servicio de Netflix el 27 de noviembre.

