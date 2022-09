Harry Styles se refirió a supuesto escupitajo a Chris Pine durante show en Nueva York

Desde mediados de agosto, Harry Styles está haciendo una residencia en Madison Square Garden y en una pausa viajó a Venecia para presentar "Don't Worry Darling", instancia que generó polémica por un supuesto incidente con Chris Pine.

El pasado lunes, Styles fue parte del estreno de la película en el festival italiano, pero un video sugiere que al sentarse al lado de Pine, el cantante habría escupido al actor estadounidense.

Al día siguiente, un representante de Pine dijo que se trata de "una historia ridícula" y que es "una fabricación completa y el resultado de una extraña ilusión en línea que claramente es engañosa y permite especulaciones tontas".

Este miércoles, Styles volvió a Nueva York para seguir con su residencia en el MSG y bromeó sobre el supuesto incidente. "Este es nuestro décimo show en el Madison Square Garden. Es maravilloso, maravilloso, maravilloso estar de vuelta en Nueva York. Fui muy rápido a Venecia para escupirle a Chris Pine", dijo al público.

"Pero no te preocupes, ¡hemos vuelto!", sentenció Styles, sin agregar más sobre el supuesto incidente en Venecia.

Harry breaking his silence about the spitting incident with Chris Pine! #LoveOnTourNYC (Via esnydaylights) pic.twitter.com/NnQJdVqE8r