Hija de Martin Scorsese se burló de él en Navidad gracias a Marvel

Tras cerrar el año lleno de aplausos gracias a su última cinta "El irlandés", el director Martin Scorsese vivió una "trolleada" Navidad.

Esto porque su hija, Francesca Scorsese, envolviera los regalos para su padre en un papel con temática de súper héroes de Marvel.

"Miren con qué estoy envolviendo los regalos de mi padre", posteó la joven en su cuenta de Instagram, desatando las risas de sus seguidores.

La broma radica en los dichos que el destacado cineasta hizo contra las películas de Marvel, las que calificó de "parques temáticos", asegurando que "no son cine".

lol Scorsese's daughter wrapped her gift to her dad in marvel comics themed wrapper pic.twitter.com/blVCg3EYdF