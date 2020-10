Jeff Bridges anunció que padece de cáncer

El actor Jeff Bridges, protagonista de "The Big Lebowski" (1998), anunció este lunes que fue diagnosticado con un cáncer del sistema linfático, conocido como linfoma, aunque con buen pronóstico.

"Me diagnosticaron un linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno", publicó el actor en Twitter.

Bridges, nominado al Óscar en siete ocasiones y ganador de una estatuilla por "Crazy Heart" en 2010, dijo que pronto comenzará su tratamiento, del que compartirá nuevas noticias.

A continuación, el intérprete de 70 años aprovechó la ocasión para pedir que la gente vote en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebran el próximo 3 de noviembre.

"Gracias por sus oraciones y buenos deseos. Y, mientras tengo su atención, recuerden ir a votar. Porque estamos todos juntos en esto", añadió.

I’m profoundly grateful for the love and support from my family and friends.



Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl



Love, Jeff