La lista de las estrellas mejor pagadas del cine de Hollywood

Una nueva lista fue publicada con las más altas remuneraciones que reciben actores y actrices de Hollywood por las películas ya estrenadas y por aquellas que esperan su estreno. Como nota, en el Top 10 solo hay hombres.

Tom Cruise encabezó la lista de Variety de los mejores pagados, pues se espera que gane 100 millones de dólares o más por "Top Gun: Maverick", en ganancias combinadas de la venta de entradas, su salario y su eventual ingreso por copias de arriendo y por streaming.

El segundo en la lista es Will Smith por el próximo thriller "Emancipation", que supuestamente le reportará al actor 35 millones de dólares. Le siguen en tercer puesto Leonardo DiCaprio y Brad Pitt con 30 millones de dólares por la próxima película de Martin Scorsese, Killers Of The Flower Moon" y un drama sobre Formula Uno, respectivamente.

Le siguen Dwayne Johnson por "Black Adam" (22.5 millones), Will Ferrell y Ryan Reynolds por "Spirited", Chris Hemsworth por "Extraction 2", Vin Diesel por "Fast X", Tom Hardy por "Venom 3", Denzel Washington por "The Equalizer 3" y Joaquin Phoenix por la secuela de "Joker" ($ 20 millones).

Más atrás aparecen Jason Momoa por "Aquaman and the Lost Kingdom" y Eddie Murphy por "Beverly Hills Cop 4" con 15 millones, Chris Pine por la secuela de "Star Trek" con 13 millones y Steve Carell por "Minions: The Rise of Gru" con 12,5 millones.

Recién en el puesto 18 aparece la primera mujer: Margot Robbie ganará 12,5 millones por su papel en "Barbie" de Greta Gerwig, lo mismo que su co-protagonista Ryan Gosling.

El Top 20 lo completan Millie Bobby Brown por "Enola Holmes 2" con 10 millones y Timothée Chalamet por "Wonka" con 9 millones de dólares.