James Franco asegura ser adicto al sexo tras denuncias de explotación

El actor James Franco reapareció por primera vez desde las denuncias por explotación sexual que dos alumnas suyas interpusieron en su contra en 2019.

En entrevista con SiriusXM, el estadounidense dijo que "había gente enojada conmigo y el instinto natural ante eso es hacer que pare, puedes pararte enfrente y hacer lo que tengas que hacer, ya sea disculparte o acabar con eso. Pero eso no te permite hacer el trabajo para mirar lo que hay detrás".

En ese sentido Franco aseguró que era un adicto al sexo desde 2016 e indicó que "he estado haciendo un arduo trabajo". "Antes de esto tuve que lidiar con la adicción alcohol, y habían cosas con las que tenían que lidiar que también estaban relacionadas a las addicciones, así que usé mi experiencia en la rehabilitación para examinarme y cambiar la persona que era".

Sin referirse explícitamente a las denuncias en su contra, las que aseguraban que realizaba explotación sexual en su calidad de profesor, Franco indicó que nunca fue capaz de tener una relación seria "porque las estaba engañando constantemente".

"Estaba completamente cegado a las dinámicas de poder y a todo eso, pero también ante los sentimientos de la gente", agregó.

Finalmente se refirió a las declaraciones del actor Seth Rogen, quien aseguró que no volvería a trabajar con el actor debido a estas acusaciones. "Tuvo que responder por mi y yo no quiero eso. No quiero que Seth, mi hermano o cualquiera tenga que responder por mi de nuevo", concluyó.

A mediados de este año James Franco llegó a acuerdo con las demandantes por un monto de 2 millones de dólares.