Joaquin Phoenix y Rooney Mara reciben a su primer hijo, River

Este fin de semana diversos medios internacionales reportaron el nacimiento del primer hijo de la pareja conformada por los actores Joaquin Phoenix y Rooney Mara.

El director ruso Victor Kossakovsky, con quien Phoenix trabajó en el documental "Gunda", reveló en el Festival de Cine de Zurich que los artistas se habían convertido en padres y que el niño había sido llamado River, en honor al hermano mayor de Joaquin.

"A propósito, él ya tuvo a su bebé, un hermoso hijo llamado River", dijo Kossakovsky en referencia a Joaquin Phoenix, quien produjo la película que el ruso mostraba en Suiza.

En la pasada edición de los Premios Oscar Phoenix, que se alzó como el Mejor Actor por su rol en "Joker", recordó con emoción a su hermano River durante su discurso de aceptación. "Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta letra: 'Corre hacia el rescate con amor y la paz te seguirá'. Gracias", dijo Phoenix en aquella ocasión, no sin antes mencionar que fue su hermano quien lo motivó a convertirse en actor.

River Phoenix falleció en 1993 producto de una sobredosis cuando tenía 23 años y gozaba de amplia popularidad en Estados Unidos.

🚨 Viktor Kossakovsky 📽️, Gunda: He just had a baby Boy who's Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ