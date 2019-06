John Boyega y Letitia Wright protagonizarán una serie de Steve McQueen

John Boyega y Letitia Wright serán los protagonistas de "Small Axe", una serie de televisión que prepara el cineasta Steve McQueen, informó el medio especializado Variety.

La cadena británica BBC se encuentra detrás de esta producción televisiva cuyos derechos en Estados Unidos ha comprado la plataforma digital Amazon.

"Small Axe", que tendrá seis partes y contará cinco historias diferentes, se centrará en una comunidad de inmigrantes caribeños que viven en Londres entre finales de los años 60 y comienzos de la década de los 80.

"Siento que estas historias necesitan ser compartidas", dijo McQueen, que ganó el Óscar a la mejor película con "12 Years a Slave" (2013).

"Quiero revivir, revaluar e investigar los viajes que mis padres y la primera generación de los que llegaron desde las Antillas hicieron para que yo hoy me sienta una persona negra y británica. Lo que es importante de nuestras historias es que son locales pero, al mismo tiempo, son globales", añadió el realizador de otras cintas como "Shame" (2011) y "Widows" (2018).

Boyega se ha convertido en una joven estrella del cine actual gracias a su personaje de Finn en la tercera trilogía de "Star Wars", que tras "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (2015) y "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" (2017) cerrará su narración en diciembre próximo con el estreno de "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker".

El actor también ha participado en otras películas como "Detroit" (2017), donde se puso a las órdenes de la directora Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker", 2008), y "Pacific Rim: Uprising" (2018), superproducción apocalíptica y de ciencia-ficción en la que debutó, además, como productor.

Por su parte, Letitia Wright llamó la atención del gran público como Shuri en "Black Panther" (2018) y, como parte del universo cinematográfico de Marvel, también apareció en "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019).

Entre sus proyectos futuros sobresale "Death on the Nile", nueva adaptación cinematográfica de las novelas de Agatha Christie a cargo del director Kenneth Branagh ("Murder on the Orient Express", 2017) y en la que compartirá escenas con Gal Gadot, Armie Hammer y Tom Bateman.