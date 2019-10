Jordan Peele firma acuerdo de exclusividad con Universal

El director y actor Jordan Peele firmó un contrato de exclusividad con los estudios Universal para realizar producciones cinematográficas por los próximos cinco años.

Según The Hollywood Reporter la compañía albergará los próximos dos filmes del autor de "Get out" y "Us", los cuales serán trabajados con su productora Monkeypaw Productions.

"No hubiera sido posible llegar a Get Out and Us sin la interminable confianza y apoyo que recibimos de Donna Langley y el equipo de Universal", destacó el artista en un comunicado.

Peele agregó que "su disposición a asumir riesgos y su compromiso con el contenido original los convierte en el socio colaborativo perfecto para Monkeypaw. No podría estar más emocionado por lo que nos espera".

Por el momento no existen detalles sobre los próximos proyectos de Jordan Peele, excepto que serán dirigidos, producidos y escritos por él.