"Knives Out 2" confirma su fecha de estreno en Netflix

"Glass Onion: A Knives Out Mystery", la esperada secuela de la popular "Knives Out", tendrá su estreno en Netflix el próximo 23 de diciembre.

La cinta tendrá su premiere en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre, y luego se exhibirá en algunas salas de cine, antes de estrenarse en Netflix.

En esta secuela, nuevamente con Rian Johnson como director, Daniel Craig vuelve a interpretar su personaje del detective Benoit Blanc y viaja a Grecia para hacerse cargo de un nuevo caso con varios sospechosos. El elenco lo completan Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson y Dave Bautista, entre otros.

