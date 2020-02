"Knives Out" para rato: Confirman secuela de exitosa película

Los 295 millones de recaudación en todo el mundo tras un presupuesto de sólo 40, fueron suficientes para que Lionsgate dedidiera realizarar una secuela de "Knives Out".

La cinta de misterio dirigida por Rian Johnson y protagonizada por Ana de Armas y Daniel Craig.

Con nominación a los premios Oscar en mejor guión original, la nueva historia tendría al actor de James Bond nuevamente repitiendo su papel de Benoit Blanc.

"No puedo decir que está acordado y en marcha, pero me encantaría hacer otra película de misterio. Sería con un elenco nuevo de personajes", sostuvo Johnson hace días atrás en The Hollywood Reporter.

Con esto, sería sólo Craig quien repita en esta secuela, aunque todavía se está evaluando si aparece otro personaje involucrado a la familia Drysdale o la propia Marta Cabrera, el rol de Ana de Armas.