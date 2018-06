Kung Fu Panda llega a Universal Studios Hollywood

La franquicia cinematográfica "Kung Fu Panda" llega este viernes a Universal Studios Hollywood con la apertura de la atracción "Kung Fu Panda: The Emperor's Quest".

Creada por DreamWorks Animation y Universal Creative, esta atracción inmersiva apuesta por una nueva aventura del guerrero dragón Po (con la voz de Jack Black), que se embarca en una peligrosa misión para entregar al Emperador un preciado objeto de ilimitado poder.

Para completar la misión invita a los espectadores a unirse a él en una aventura con ríos rápidos, piratas, magia y muchas artes marciales, todo ello mientras suena la música creada para la ocasión por la compositora latina Germaine Franco.

El parque ha instalado la atracción en el espacio anteriormente dedicado a Shrek 4-D, que ahora es sede del denominado DreamWorks Theatre, un cine donde se proyectarán una serie de cortometrajes basados en franquicias del estudio, adquirido por NBCUniversal en 2016 por 3.800 millones de dólares.

"Kung Fu Panda" protagoniza el primero de esos cortometrajes.

"¿Por qué no empezar por ahí? Es una saga fantástica para toda la familia, con una historia muy rica y un futuro muy prometedor", dijo Jon Corfino, productor ejecutivo de Universal Creative, quien explicó que la duración de la atracción es de 10 minutos, cuenta con un aforo para 241 espectadores por pase y no requiere del uso de gafas 3D.

"Llevamos trabajando más de año y medio en esta atracción y hemos contado con los guionistas y directores de las películas de la saga", indicó Corfino.

"Nuestra prioridad es cuidar la marca y la integridad del producto -agregó-. Los animadores de DreamWorks han hecho la mayor parte del trabajo. Nadie conoce estos personajes mejor que ellos".

En el futuro, DreamWorks podría decantarse por cortometrajes que coincidan con los lanzamientos de "How to Train Your Dragon 3" en 2019, "Trolls 2" en 2020 y "Puss in Boots 2" en 2021, mientras se prepara la llegada de nuevas secuelas de "Madagascar" y "Shrek".