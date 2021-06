La crítica de cine Ángela Díaz propone las siguientes series para sobrellevar la cuarentena: "LOki", el estreno en Disney+ basado en el personaje de Marvel Comics. Ambientada en el Universo Marvel que tiene lugar después de los eventos de Avengers: Endgame.​​; "Sweet Tooth", en Netflix sobre un cuento de hadas postapocalíptico y "Them" en Amazon Prime, la serie de terror que debes ver si te gustó "Us" y "Get out".

