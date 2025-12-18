Chris Evans volverá como "Capitán América" en "Avengers: Doomsday"
El actor apareció en uno de los teaser que se está exhibiendo en cines.
El actor Chris Evans retornará al Universo Cinematográfico de Marvel para interpretar al "Capitán América", personaje que encarnó durante las primeras películas de la franquicia.
El anuncio se realizó a través de un teaser de "Avengers: Doomsday" que está circulando en los cines junto a la pelíucla "Avatar: Fuego y cenizas".
Según diversos reportes, el video muestra a "Steve Rogers" (Evans) llegando en motocicleta a su casa en el campo, donde lo espera su hijo recién nacido. "Steve Rogers volverá para 'Avengers: Doomsday'", señala el teaser al concluir.
Esta será la primera vez que Chris Evans interprete al personaje desde "Avengers: Endgame" de 2019, donde "Capitán América" viaja al pasado para vivir su vida junto a la "Agente Carter".
En 2024 Evans reapareció en el MCU a través de "Deadpool and Wolverine", aunque interpretando a "Johnny Storm".
"Avengers: Doomsday" se estrenará mundialmente el 18 de diciembre de 2026.