La nueva película de Indiana Jones se estrenará en Cannes

El próximo Festival de Cannes verá el estreno de "Indiana Jones and the Dial of Destiny", la nueva película de la saga del arqueólogo más famoso de la historia del cine, que se proyectará en primicia mundial el 18 de mayo.

Harrison Ford, que retorna al papel que le hizo mundialmente famoso, estará en el estreno y recibirá "un homenaje excepcional" del festival por el conjunto de su carrera, anunció hoy la organización en un comunicado.

La cinta, dirigida por James Mangold y que cuenta con un elenco conformado por actores como Antonio Banderas, Mads Mikkelsen, Toby Jones y John Rhys-Davies en el papel de "Sallah", llegará quince años después de la presentación también en Cannes, de la anterior entrega, "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull".