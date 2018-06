La nueva película de John Travolta obtuvo un rotundo 0% de aprobación

"Pueden pensar que suena hilarantemente mal. Debe ser tan mala que de alguna manera es buena, ¿cierto? Error. Gotti no es ni remotamente entretenida, incluso irónicamente".

Ese es sólo uno de los absolutos y lapidarios comentarios que recibió la nueva película de John Travolta, "Gotti", en la que interpreta al líder de la mafia italiana John Gotti en su ascenso a convertirse en un líder criminal.

"Preferiría despertar con una cabeza de caballo cercenada al lado, que tener que ver de nuevo Gotti", reza otra de las críticas que se acumula en el sitio Rotten Tomatoes y que evidentemente ironiza con la clásica y brutal escena de "El Padrino".

La crítica sacó todo su arsenal para bombardear la producción dirigida por Kevin Connolly, y dejarla con un rotundo 0 por ciento de aprobación en el popular sitio de ratings.

Los reviews son tan malos que incluso no se han puesto de acuerdo en el mensaje de consenso sobre la película.

Esta es la cuarta vez que una película protagonizada por Travolta es calificada con un 0 por ciento de aprobación, después de "Staying Alive" (1983), "Look Who's Talking Now" (1993) y "Life on the Line" (2016).

Para enfrentar los cuestionamientos de la crítica, los reponsables de la película "Gotti" decidieron lanzar una particular contra campaña para invitar a la gente a ver la película.

En ella, indican que "las audiencias amaron Gotti pero los críticos no quieren que la veas... La pregunta es por qué???".

"Confía en el pueblo y descúbrelo tú mismo", completa el mensaje.

Audiences loved Gotti but critics don’t want you to see it… The question is why??? Trust the people and see it for yourself! pic.twitter.com/K6a9jAO4UH