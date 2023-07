Los requisitos de Christopher Nolan para filmar y estrenar Oppenheimer

A lo largo de su carrera el director Christopher Nolan siempre ha sorprendido a los espectadores y a la crítica con películas que destacan por su buena factura técnica.

Este 20 de julio el británico planea volver a impactar a la industria del cine con su nueva cinta "Oppenheimer", una historia centrada en el físico J. Robert Oppenheimer y en su aporte para el desarrollo de la bomba atómica en el polémico proyecto Trinity.

El papel de este científico recaerá en Cillian Murphy, antiguo colaborador de Nolan que en esta ocasión liderará a un elenco de lujo integrado por Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Kenneth Branagh, Cassey Affleck y Rami Malek, entre otros.

Sumado a todo eso el cineasta desplegó un rodaje nunca antes visto que incluyó cámaras en formato IMAX y la recreación de explosiones nucleares sin efectos especiales.

Para "Oppenheimer" Christopher Nolan quiso prescindir de la mayor cantidad de efectos especiales, lo que resultó siendo todo un desafío por las características de la historia que estaba contando.

Para eso recreó lo ocurrido en el proyecto Trinity, el ensayo de la primera detonación de un arma nuclear en la historia de la humanidad. "En ese momento los responsables del experimento sabían que existía la remota posibilidad de que la detonación acabara quemando la atmósfera y con la vida humana. Pese a eso, igual pulsaron el botón", detalla el cineasta.

La explosión de Trinity era fundamental para la película, por lo que el director quiso recrearla sin efectos especiales a través de "algunos métodos analógicos muy interesantes de cómo abordar esto".

"Quería llevar al público a ese momento extraordinario de la historia de la humanidad y creo que lo que conseguimos plasmar en la película es extraordinariamente bello, pero también muy aterrador", aseguró Christopher Nolan sobre el resultado de su trabajo.

Con el objetivo de no perder detalles del trabajo en el set el director optó por registrar la película en rollos IMAX de 65mm, el formato de mayor resolución en la actualidad que supera en 10 veces a una proyección estándar.

De hecho la intención de Nolan es que "Oppenheimer" sea vista en un formato especial de IMAX en 70mm. Solamente 30 copias de la obra serán distribuidas a nivel mundial, las cuales se podrán ver en cines especiales capaces de proyectar este formato.

The 11-mile long IMAX print of #Oppenheimer 🎞️



It weighs ~600 pounds pic.twitter.com/DBIj25yBGt