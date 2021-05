Luca Guadagnino se reúne con Timothée Chalamet en nueva película y descarta "Call Me By Your Name 2"

El director Luca Guadagnino y el actor Timothée Chalamet se reencontraron tras "Call Me By Your Name" en el inicio del rodaje de la nueva cinta "Bones and All" en Estados Unidos.

La cinta, basada en la novela del mismo nombre escrita por Camille DeAngelis, tiene como protagonistas a Chalamet junto a Taylor Russell y Mark Rylance.

"Bones and All" cuenta la historia del primer amor entre Maren, una joven que aprende a sobrevivir al margen de la sociedad, y Lee, un vagabundo privado de sus derechos, mientras se encuentran y unen fuerzas para un viaje por la América de Ronald Reagan.

Asimismo, Guadagnino reveló en entrevista con Deadline que descartó una secuela de "Call Me By Your Name", la aplaudida cinta de 2017.

"La verdad del asunto es que mi corazón todavía está ahí (en la secuela) pero estoy trabajando en esta película ahora, y espero hacer 'Scarface' pronto, y tengo muchos proyectos y por eso me enfocaré en este lado del Atlántico y en las películas que quiero hacer", dijo Guadagnino.