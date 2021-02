"Mank" lidera las nominaciones en los Critics Choice Awards

La ceremonia de la crítica, anunció sus nominados en la categoría cine. La 26ª edición "Mank" aparece como favorita gracias a sus 12 nominaciones, entre ellas Mejor Película y Mejor Actor (Gary Oldman).

La sigue "Minari", con 10 nominaciones. Esta nueva edición será transmitido en vivo por TNT (español) y TNT Series (idioma original) el próximo 7 de marzo.

Acá los principales nominados a los Critics Choice Awards.

Mejor película

"Da 5 Bloods" (Netflix)

"Ma Rainey's Black Bottom" (Netflix)

"Mank" (Netflix)

"Minari" (A24)

"News of the World" (Universal Pictures)

"Nomadland" (Searchlight Pictures)

"One Night in Miami" (Amazon Studios)

"Promising Young Woman" (Focus Features)

"Sound of Metal" (Amazon Studios)

"The Trial of the Chicago 7" (Netflix)

Mejor actor

Ben Affleck – "The Way Back" (Warner Bros.)

Riz Ahmed – "Sound of Metal" (Amazon Studios)

Chadwick Boseman – "Ma Rainey's Black Bottom" (Netflix)

Tom Hanks – "News of the World" (Universal Pictures)

Anthony Hopkins – "The Father" (Sony Pictures Classics)

Delroy Lindo – "Da 5 Bloods" (Netflix)

Gary Oldman – "Mank" (Netflix)

Steven Yeun – "Minari" (A24)

Mejor actriz

Viola Davis – "Ma Rainey's Black Bottom" (Netflix)

Andra Day – "The United States vs. Billie Holiday" (Hulu)

Sidney Flanigan – "Never Rarely Sometimes Always" (Focus Features)

Vanessa Kirby – "Pieces of a Woman" (Netflix)

Frances McDormand – "Nomadland" (Searchlight Pictures)

Carey Mulligan – "Promising Young Woman" (Focus Features)

Zendaya – "Malcolm & Marie" (Netflix)

Mejor actor de reparto

Chadwick Boseman – "Da 5 Bloods" (Netflix)

Sacha Baron Cohen – "The Trial of the Chicago 7" (Netflix)

Daniel Kaluuya – "Judas and the Black Messiah" (Warner Bros.)

Bill Murray – "On the Rocks" (A24/Apple TV+)

Leslie Odom, Jr. – "One Night in Miami" (Amazon Studios)

Paul Raci – "Sound of Metal" (Amazon Studios)

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova – "Borat Subsequent Moviefilm" (Amazon Studios)

Ellen Burstyn – "Pieces of a Woman" (Netflix)

Glenn Close – "Hillbilly Elegy" (Netflix)

Olivia Colman – "The Father" (Sony Pictures Classics)

Amanda Seyfried – "Mank" (Netflix)

Yuh-Jung Youn – "Minari" (A24)

Mejor actor/actriz joven

Ryder Allen – "Palmer" (Apple TV+)

Ibrahima Gueye – "The Life Ahead" (Netflix)

Alan Kim – "Minari" (A24)

Talia Ryder – "Never Rarely Sometimes Always" (Focus Features)

Caoilinn Springall – "The Midnight Sky" (Netflix)

Helena Zengel – "News of the World "(Universal Pictures)

Mejor director

Lee Isaac Chung – "Minari" (A24)

Emerald Fennell – "Promising Young Woman" (Focus Features)

David Fincher – "Mank" (Netflix)

Spike Lee – "Da 5 Bloods" (Netflix)

Regina King – "One Night in Miami" (Amazon Studios)

Aaron Sorkin – "The Trial of the Chicago 7" (Netflix)

Chloé Zhao – "Nomadland" (Searchlight Pictures)

El resto de lo nominados acá.