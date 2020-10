Margaret Nolan, actriz de James Bond y película de The Beatles, murió a los 76 años

La actriz y modelo Margaret Nolan murió a los 76 años de edad, conocida por sus roles en la cinta "Goldfinger" de James Bond y "A Hard Day's Night Night" de The Beatles.

Nolan participó en la secuencia inicial de la cinta del agente 007 de 1964 además de interpretar a la masajista de Bond, en su rol de "Dink". También apareció en la popular película del cuarteto de Liverpool, "A Hard Day's Night Night" del mismo año.

Recientemente, Edgar Wright la eligió para su próxima película "Last Night in Soho", e informó la actriz, ocurrido el pasado 5 de octubre: "Trabajé con ella el año pasado, ya que interpreta un pequeño papel en la cinta. Era tan divertida, aguda y, como se puede imaginar, llena de las historias más asombrosas. Estoy tan contento de haberla conocido".

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2