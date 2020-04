Marvel retrasa su calendario de estrenos

Los estudios Marvel informaron que retrasarán varios de los estrenos que tenían programados para los próximos años debido a la pandemia del Covid-19.

La primera afectada es la tercera película de "Spider-Man", la cual está cofinanciada entre Sony y Disney. Su estreno pasará del 16 de julio al 5 de noviembre de 2021, según detalló Deadline.

La secuela de la saga protagonizada por Benedict Cumberbatch, "Doctor Strange in the multiverse of madness", pasará de noviembre de 2021 al 25 de marzo de 2022.

En tanto "Thor: Love and Thunder", la cuarta película del héroe que ahora interpretará Natalie Portman, fue adelantada una semana para el 11 de febrero de 2022.

También sufrió modificaciones la secuela de la premiada cinta animada "Spider-Man: Into the Spider-Verse", la que pasará de abril al 7 de octubre de 2022.

Los nuevos retrasos de Marvel se suman a dos títulos que ya fueron pospuestos: "Black Widow" llegará a los cines el 6 de noviembre de este año y "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" para el 7 de mayo de 2021.