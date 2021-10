Michael Caine asegura que no piensa en el retiro pese a rumores

A pesar de sus comentarios recientes de que "Best Sellers" puede ser su última película, Michael Caine, de 88 años, confirmó que no se jubilará.

"Con respecto a la jubilación, he pasado más de 50 años levantándome a las 6 AM para hacer películas, ¡y no me voy a deshacer de mi despertador!", dijo Caine en un comunicado.

También, Caine tuiteó y reforzó su decisión: "No me he jubilado y no mucha gente lo sabe".

Los rumores sobre la jubilación de Caine comenzaron el pasado viernes, cuando el actor habló sobre el estado de su carrera en el programa de radio de la BBC "Kermode and Mayo's Film Review". "Curiosamente, ha resultado ser mi última parte, de verdad", dijo sobre su papel en "Best Sellers", "porque no he trabajado durante dos años y tengo un problema en la columna que me afecta la pierna, por lo que no puedo caminar muy bien".

Caine comenzó a actuar en 1950 y ha acumulado más de 130 créditos cinematográficos a su nombre hasta ahora, con cintas de Christopher Nolan en la última década que le dieron un auge.