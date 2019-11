Nicolas Cage se interpretará a sí mismo en película sobre Nicolas Cage

Parecía que el actor Nicolas Cage lo había hecho todo: ganarse un Oscar, ser apabullado por la crítica, trabajar en una diversidad de papeles y convertirse en meme. Ahora el artista está liderando un proyecto en el que se interpretará a sí mismo.

Según The Hollywood Reporter Cage encarnará a Nicolas Cage en "The Unbearable Weight of Massive Talent", una película que ya fue adquirida por los estudios Lionsgate por sobre otros gigantes como Hbo Max y Paramount.

El meta filme se centrará en el personaje de Nicolas Cage, quien se encuentra buscando desesperadamente una oportunidad para trabajar con Quentin Tarantino, mientras se complica su relación con su hija adolescente. Forzado por las deudas, Cage tendrá que asistir a una fiesta privada en México que resulta ser organizada por un cartel que luego terminará secuestrando a su familia.

En el desarrollo de la historia habrá guiños a películas clásicas de Nicolas Cage como "Face/Off", "Leaving Las Vegas", "Gone in 60 Seconds" y "Adaptation", entre otras.

Por el momento la película no cuenta con fecha de estreno definida.